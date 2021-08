Spoorwerken regio Kortrijk: impact op treinverkeer

Om de hinder voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken, heeft NMBS een alternatieve treindienst uitgewerkt en zet ze ook vervangbussen in.



Tijdens het weekend van 21 en 22 augustus voert Infrabel vernieuwingswerken uit aan zes wissels tussen Kortrijk en Moeskroen. Deze werken zijn goed voor de veiligheid en de regelmaat van het treinverkeer.



Tijdens het weekend van 28 en 29 augustus vervangt Infrabel de dwarsliggers en spoorstaven van de brug over de Zwevegemstraat in Kortrijk. De dwarsliggers en sporen zijn op het einde van hun levensduur en moeten vervangen worden. In datzelfde weekend worden ook voorbereidende werken gepland tussen Harelbeke en Waregem in het kader van het Europese veiligheidssysteem ETCS. Daarnaast worden tussen Kortrijk en Harelbeke zeven wissels herzien en afgesteld. En ten slotte werkt de infrastructuurbeheerder, samen met De Vlaamse Waterweg, ook aan de waterdichting van de spoorbrug over het kanaal Bossuit-Kortrijk.

Alternatieve treindienst

Door de werken rijden er tijdens het weekend van 21 en 22 augustus geen treinen tussen Kortrijk en Moeskroen. NMBS zet vervangbussen in.



Tijdens het weekend van 28 en 29 augustus rijden er geen treinen tussen Kortrijk en Oudenaarde en tussen Kortrijk en Waregem. Ook dan zet NMBS vervangbussen in. Een aantal van de bussen tussen Kortrijk en Waregem stopt ook in Harelbeke.



Voor meer informatie kunnen reizigers terecht op de op de NMBS-website. Er wordt hen ook aangeraden de online routeplanner van NMBS te raadplegen. Deze houdt rekening met de aangepaste treindienst en toont de vertrektijden van de vervangbussen.