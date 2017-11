Sporen krijgen geluidsdempende railpads

Dat heeft kamerlid Alain Top vernomen van de bevoegde minister Bellot.

Alain Top is ook burgemeester van Harelbeke, de spoorlijn loopt daar dwars door het stadscentrum. Maar over het héle traject komen dus railpads. Dat zijn rubberen matten tussen de sporen en de dwarsliggers. Daardoor zal een voorbijrijdende trein de helft minder lawaai maken. Het systeem is al eens getest in de buurt van Oostende, maar dit is het eerste traject in onze provincie waar de matten definitief zullen liggen. De werken starten eind januari.