Sporen van het Steen en Donaaskerk gevonden in Brugge

Dat laat schepen van monumentenzorg Franky Demon weten. “Bij grondige verbouwingswerken van een neoclassicistisch pand in de Burgstraat, werd door de mensen van mijn dienst monumentenzorg onlangs een wand in veldsteen ontdekt”. Samen met de archeologische vereniging Raakvlak werd een bovengrondse muur van 3,6 m hoog en ca. 6 lang vrijgelegd. De muur maakt waarschijnlijk deel uit van het kapittelklooster uit de 10de-11de eeuw dat samen met de Sint-Donaaskerk tussen 1799 en 1800 werd gesloopt.

Steen

Amper een week deden de mensen van de dienst monumentenzorg een nieuwe vondst. "In de kelders van een horecazaak op dezelfde Burg werd een aanzienlijke wand in veldsteen vastgesteld. De veldstenen muur heeft bovendien een fries in visgraatverband. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een deel van de vroegere grafelijke burcht of het Steen. Het eerste stenen gebouw zou tussen 863 en 965 gebouwd zijn door de graven Boudewijn I, Boudewijn II of Arnulf I. Eind 12de eeuw werd het Steen door de graven als woonplaats verlaten en werd het een gevangenis tot het afbrandde op het eind van de 17de eeuw.

Beide muurfragmenten werden uitgebreid gedocumenteerd door de medewerkers van de dienst monumentenzorg in samenwerking met Raakvlak.