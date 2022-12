Sporen van TNT in vis rond oorlogswrakken: "Geen direct gevaar"

In de vissoort steenbolken die leven in de buurt van een scheepswrak voor de kust van Oostende zijn sporen van de springstof TNT gevonden. Dat blijkt uit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Het gaat om steenbolken rond het scheepswrak van het gezonken oorlogsschip John Mahn voor de kust van Oostende.

Vlaams Belang-parlementslid Frieda Verougstraete-Deschacht stelde hierover een vraag aan Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns (cd&v). Zij herhaalt de oproep van wetenschappers tot verder onderzoek en opvolging. “Dit gaat over de gezondheid van onze mensen”, aldus Verougstraete-Deschacht. “Het is dus erg belangrijk om snel duidelijkheid te verschaffen over de eventuele risico’s.”

"Sporen van TNT in filets"

Vlaams Parlementslid Frieda Verougstraete-Deschacht stelde minister Brouns een reeks schriftelijke vragen over scheeps- en vliegtuigwrakken voor de Vlaamse kust. Uit onderzoek van de UGent en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) blijkt namelijk dat daar erg lang giftige stoffen aanwezig blijven, zegt Frieda Verougstraete.

“Zo ook rond het wrak van de oorlogsboot John Mahn, gezonken voor de kust van Oostende tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het kader van het North Sea Wrecks-project werd aangetoond dat de steenbolken rond het wrak sporen van TNT in hun filets bevatten.”

"Geen risico’s nemen op vlak van volksgezondheid”

In zijn antwoord geeft de minister aan dat er vooralsnog niet geconcludeerd kan worden dat er een (acuut) gevaar is voor de voedselketen, en de concentratie TNT momenteel te laag ligt om toxiciteit bij de mens te veroorzaken. De wetenschappers gaven wel reeds aan dat er nood is aan verder onderzoek en opvolging.

Ook Verougstraete-Deschacht onderstreept het belang hiervan. “Op het vlak van volksgezondheid kunnen we ons zeker geen risico’s of losse eindjes veroorloven. Daarom steunen wij ook de oproep van de wetenschappers tot verder onderzoek. Wij zijn dan ook tevreden dat de minister hieraan gehoor heeft.”