"Sportbad had mogen openblijven"

Ook in Lago Brugge Olympia moet hier vrijdagavond de stekker er onverbiddelijk uit. Er is begrip voor de beslissing van de Vlaamse Overheid, maar ’t is toch alweer een harde noot om kraken.

"Ik vind het heel zwaar voor de groep ook," zegt Bart Dupon van Lago Brugge Olympia. "Ik moet heel mijn team thuislaten op technische werkloosheid. Wij hadden liever gehad dat we het konden openhouden, voor iedereen. Dat lukt jammergenoeg nu niet. We gaan het zwembad sluiten, de stekker moet eruit, maar we moeten wel de temperatuur van het water op peil houden en ook van de omgeving, dus dat brengt wel een hoop kosten met zich mee."

"Sluiting sportbad absurd"

35 mensen werken in het zwembad, zij zijn dus tijdelijk werkloos. Een dubbel gevoel bij hen. "Het subtropisch gedeelte, dat ze dat sluiten ja. Want de mensen kunnen daar veel minder afstand houden," zegt redster Charlie Dupon. "Maar hier in het sportbad vind ik het wel een beetje absurd. Gewoon omdat het een sport is die je alleen kan doen. Je houdt afstand. Er zwemmen hier misschien tien mensen, in 20 banen, plus de scholen. Het is een beetje absurd." (lees verder onder de foto)

"We hebben in de zomer verschrikkelijk veel inspanningen gedaan om alles zo veilig mogelijk te doen," vult Dupon aan. "Naar signalisatie toe, naar ontsmetting toe, het aantal mensen beperkt, ze moeten reserveren. Allemaal toepassingen die we gedaan hebben om het zo veilig mogelijk te maken. En daar zijn we ook in geslaagd. Want we hebben een zeer vlotte zomer gehad."

