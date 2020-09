Sportief directeur KSV Roeselare in cel voor zedenfeiten

De sportief directeur van voetbalclub KSV Roeselare zit in de cel op verdenking van aanranding en het aanzetten tot ontucht van jonge voetballers. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Jolan F. (25) zou minderjarige voetballers contracten hebben beloofd in ruil voor seksuele gunsten, schrijft de krant. 'Volgens de politie maakte hij minstens vijf slachtoffers, maar het gerecht acht de kans groot dat er nog meer slachtoffers zijn.'

'Geen spelers van KSV Roeselare'

Het Antwerpse parket bevestigt aan Het Nieuwsblad dat F., die in Berchem woont, vorige vrijdag werd aangehouden in een gerechtelijk onderzoek wegens aanranding van -16-jarigen, het aanzetten tot en verkrijgen van ontucht van een minderjarige en grooming, het vertrouwen van een slachtoffer proberen te winnen om hem of haar seksueel te misbruiken.

'Voor alle duidelijkheid', schrijft de krant, 'het gaat niet om spelers van zijn nieuwe club KSV Roeselare, wel om minderjarigen, onder meer uit het Antwerpse, die hij via sociale ­media en chatberichten benaderde en aan wie hij oneerbare voorstellen deed.'

Crisis compleet op Schiervelde

Deze zaak komt bovenop de onrust die de laatste weken regeert op Schiervelde. Na de coronagevallen vorige week werden de CEO en de bewuste sportief directeur van KSV Roeselare Jolan F. in gebreke gesteld. Aan de basis ligt een vermoeden van contracten met valse handtekeningen.

