Sportmedisch centrum AZ Delta officieel geopend

In Roeselare is het gloednieuwe multidisciplinair sportmedisch centrum Sport'R, op de campus van AZ Delta, zaterdagmorgen officieel geopend. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) kwam er het lintje doorknippen.

Het gaat om een uniek centrum, waarin alle artsen en therapeuten samengebracht worden. Er worden inspanningstesten en screenings afgenomen, complexe blessures opgevolgd en advies gegeven. Sporters kunnen er ook psychologisch begeleid worden.

Recreatieve en profsporter

Sport'R wil een zo ruim mogelijk sportief publiek uit de hele regio bereiken. "Het is niet omdat er hier veel nieuwe toestellen en topapparatuur aanwezig zijn, dat het enkel voor profatleten bedoeld is. Nee, we willen de gewone atleet begeleiden als een profatleet", zegt sportarts Bruno Vanhecke.

"Alle ploegen naar hier halen"

Ook professionele atleten en profclubs zijn te vinden voor het initiatief. Professionele begeleiding kan namelijk het verschil maken. "Er moet nog een mentaliteitswijziging komen bij een aantal clubs, omdat ze niet allemaal over de nodige middelen beschikken. De opening van dit nieuwe centrum zal de weg openen om alle ploegen van West-Vlaanderen naar hier te halen", stelt Hein Vanhaezebrouck, gewezen trainer van AA Gent en Anderlecht.