'Sportschouders' wil vrijwilligers warm maken voor sportclubs

De Vlaamse Sportfederatie lanceert de campagne 'Sportschouders'. Met de campagne wil het meer vrijwilligers warm maken om zich in te zetten in een sportclub. De Belgische basketdames Belgian Cats steunen de campagne.

De federatie maakt bekend dat 300.000 vrijwilligers zich dagelijks inzetten voor een sportclub en nagenoeg elke verenging, groot en klein, geeft aan niet te kunnen werken zonder vrijwilligers. Daarom lanceert de Vlaamse Sportfederatie de campagne "Sportschouders": "60% van de sportclubs meldt dat het te weinig vrijwilligers heeft."

Gericht op 45-plussers

De campagne moet iedereen aanspreken, maar is in het bijzonder gericht op 45-plussers: "Zij hebben soms zelf (klein)kinderen in een sportclub of hebben zin om maatschappelijk engagement aan te gaan", klinkt het bij de federatie. "Sportschouders zijn onmisbaar. Zonder hen, geen sport. We willen tonen hoeveel we hun enthousiaste en onophoudelijke inzet waarderen", aldus Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie.

Naast de campagne belooft de federatie ook op meer ondersteuning voor de sportclubs om vrijwilligerswerking naar een hoger niveau te tillen. Die ondersteuning zou er moeten komen in het najaar, maar nu al loopt er een pilootproject.

Belgian Cats

Vandaag werden de vrijwilligers van de Kortrijk Spurs verrast. Zij werden voor de training van de Belgian Cats op een bijzondere manier bedankt door de speelsters voor hun non-stop engagement. De hele ploeg met onder meer Emma Meesseman, Elise Ramette, Becky Massey en Billie Massey staken hun favoriete vrijwilligers letterlijk in de lucht.

Zelf vrijwilliger worden, of wil je meer info? Surf naar: https://sportschouders.be