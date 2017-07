Sportsdirect Kuurne sluit

Sportsdirect sluit zijn winkels in Kuurne en Nijvel. Dat betekent dat er in een jaar tijd negen winkels de deuren sluiten.

Dat zegt de vakbond ACLVB

Er zijn problemen met de rendabiliteit. Maar ACLVB is niet de spreken over de sluiting en vraagt aan de directie een buitengewone ondernemingsraad .

Barbara Leduc: “De Belgische werknemers hebben het gevoel de marionetten te zijn van de bestuurders in Engeland. In België is er immers enkel een HR-directeur die het personeel aanwerft en ontslaat. Die directeur voert enkel de bevelen uit die hij uit Engeland ontvangt. De jaarbalans van Sportsdirect is bovendien sinds jaren positief. Het lijkt er op dat Engeland de Belgische markt niet kent. De sluitingen vallen verrassend genoeg samen met het einde van de huurovereenkomst en niet met de slechte rendabiliteit.”