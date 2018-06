De sportvisserij vormt geen bedreiging voor de commerciële visvangst. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers in samenwerking met sportvissers.

Uit meer dan 250 logboeken blijkt dat de recreatieve vissers slechts 1% van de totale visvangst binnenhalen. Bovendien zou de groep ook een belangrijk toegevoegde waarde betekenen voor onze economie.

Daniel is één van de 2000 recreatieve vissers in ons land. Hij is dan ook blij met dit nieuws.