Het vliegtuig kwam uit Duitsland en was op weg naar Cambridge maar kwam boven Koolkerke in de problemen. Er was een explosie en een schroef kwam los. De piloot kon nog net op tijd een noodsignaal uitsturen en zijn parachute gebruiken waarna hij en het vliegtuig in een weiland veilig konden landen. Volgens de politie is de piloot ongedeerd. De schroef is nog niet teruggevonden, ook de luchtvaartpolitie is ingelicht.

Bekijk hier: In juli stortte ook al een klein vliegtuigje neer in Brugge.