Sportvliegtuigje stijgt op in Wevelgem en crasht in Hasselt

Het was opgestegen in Wevelgem en maakte een trip naar Zwartberg (in Genk). Het gaat om een sportvliegtuigje uit 1989, de eigenaar is een man uit Namen. Maar een toestel van 30 jaar is eigenlijk niet oud in luchtvaarttermen. Het werd regelmatig onderworpen aan controles. Een gebrek daaraan zou verhinderd hebben dat het mocht opstijgen. Tot voor anderhalf jaar was het eigendom van de Kortrijkse firma Diamond Flight, maar het werd dus verkocht. Volgens bronnen heeft het vliegtuig een hoogspanningskabel geraakt.

De hulpdiensten zijn ter plaatse. Volgens de lokale politie aldaar zijn de twee inzittenden van het toestel om het leven gekomen. De omgeving is door de politie afgesloten. Alle bevoegde diensten zijn verwittigd en voeren het verdere onderzoek naar de omstandigheden van de crash.

Om 13 uur opgestegen

"Het vlietuig Beechcraft F33A met kenteken OO JKM was om 13 uur opgestegen op de luchthaven van Wevelgem", bevestigt Iwan Royon van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. "Over de inzittenden hebben wij geen informatie", klinkt het nog.