Sportzalen geen vaccinatiecentrum meer in Zedelgem

De sportzalen van De Groene Meersen in Zedelgem gaan vanaf 1 september geen dienst meer doen als vaccinatiecentrum. De inwoners van Zedelgem en Jabbeke kunnen vanaf dan terecht in cultuurzaal Wilgenmeers.

Burgemeester Annick Vermeulen: “We zijn ver gevorderd in het vaccineren van de bevolking van Jabbeke en Zedelgem. Vanaf 1 september zullen we vermoedelijk voldoende hebben met één dag of een halve dag per week om het vaccinatiecentrum te openen. Hierdoor kunnen vanaf dan de sportzalen terug vrij gemaakt worden en ter beschikking gesteld worden van de clubs.”

Peter De Soete, voorzitter van volleybalclub Packo Zedelgem, is heel blij dat het vaccinatiecentrum vanaf 1 september verdwijnt uit sportzaal 1. Nu kan de zaal weer bekeken en goedgekeurd worden, wat belangrijk is voor de heren A. (lees verder onder de foto)

Nog dit: de ingang van het vaccinatiecentrum blijft dezelfde en wordt meteen ook de uitgang. Ook het callcenter blijft actief.