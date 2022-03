Spot ooievaars in het Zwin: al 12 nesten ingenomen

In het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist organiseert de provincie West-Vlaanderen zaterdag en zondag een ooievaarsweekend. De bezoekers kunnen vanuit een toren heel dicht bij de nesten komen.

Al voor de lente echt begint, keren de ooievaars uit hun winterverblijf terug en zoeken ze een nest in het Zwin om er te broeden. Het ideale moment voor een wandeling in het park, zo weet de provincie. Daarom organiseert ze opnieuw een Ooievaarsweekend. In het Zwin zijn momenteel al twaalf nesten ingenomen door ooievaarskoppels en dat kan nog toenemen.

Zicht op de nesten

In het park staan 21 ooievaarspalen, maar een deel van de trekvogels kiest ervoor om te broeden in zelfgebouwde nesten in bomen. Bezoekers kunnen vanuit de ooievaarstoren heel dicht bij de bezette nesten komen. Ze vinden er ook heel wat info over de levensloop van de zwart-witte steltlopers. Vanop de panoramatoren in het bezoekerscentrum hebben bezoekers een 360 gradenuitzicht op de omgeving en op een aantal ooievaarspalen met nesten.

Kinderen kunnen terecht in de boshut voor het verhaal "De ooievaar en de vos". Alle activiteiten van het Ooievaarsweekend zijn inbegrepen in de prijs van het toegangsticket. Het Zwin lanceert ook een oproep om het project "Operatie Ooievaar" te sponsoren. Dit kan door de financiering van een zender om de vogels dagelijks op afstand te volgen.