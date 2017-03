Spraakmakend proces kasteelmoord van start

André Gyselbrecht, Pierre Serry, Franciscus Larmit en Evert de Clercq moeten zich verantwoorden voor hun rol in de zogenaamde kasteelmoord.

Op de zitting zullen alle partijen aan de rechtbank bepaalde verzoeken kunnen richten. Wellicht zal er om conclusietermijnen gevraagd worden, waardoor de zaak sowieso moet worden uitgesteld. Conclusietermijnen betekent dat alle advocaten hun betoog eerst op papier moeten zetten, wat natuurlijk veel meer tijd vraagt.

Los daarvan zullen de advocaten sowieso vragen om enkele getuigen op te roepen. Die getuigenverhoren zouden vrij snel kunnen plaatsvinden en nemen mogelijk enkele dagen in beslag. Het is minder duidelijk wanneer de zaak effectief gepleit kan worden. De rechtbank heeft aan de verdediging van Larmit al te kennen gegeven dat een vonnis voor de zomer mogelijk is. In dat geval zou de zaak al in mei gepleit moeten worden. De vraag tot conclusietermijnen kan echter leiden tot een uitstel naar het najaar.

Volg de gebeurtenissen hier live

In de rechtbank gelden extra veiligheidsmaatregelen voor de aanwezige pers. Want die zal er massaal aanwezig zijn. Zo mogen er geen klankopnames gebeuren en moeten de beklaagden onherkenbaar in beeld gebracht worden. Drie journalisten van Focus en WTV zijn er aanwezig en brengen in de loop van de dag verslag uit. Ook online zult u niets van deze eerste procesdag moeten missen. Hieronder bundelen we alle foto's en geven we tekstuele updates.