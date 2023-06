In spreidstand tussen sloop en nieuwbouw: man uit Meulebeke betaalt al maanden dwangsom

Een man uit Meulebeke betaalt al maanden een dwangsom omdat hij zijn huis niet afbreekt of sloopt. Het huis is onbewoonbaar verklaard, maar hij wil op hetzelfde terrein een nieuw huis bouwen. "Nu renoveren zou verloren geld zijn," zegt hij.

Alexander Ghekiere verhuurde zijn huis destijds, maar die lieten het huis op betrouwbaarheid controleren en het huis werd uiteindelijk zelfs onbewoonbaar verklaard. Hij wil op hetzelfde terrein een nieuwbouw zetten, wat ook oorspronkelijk de bedoeling was. Maar ondertussen moet hij het huis op bevel van de rechter slopen. "Maar dat is geen optie," zegt Alexander: nu nog renoveren is weggegooid geld als hier een nieuwbouw wil plaatsen."

Slopen kan ook niet: "Ik gebruik de nutsvoorzieningen van het huis voor mijn stacaravan," zegt Alexander. "Ik ben hier in die caravan komen wonen omdat ik anders ook nog eens leegstandsbelasting moet betalen." (Lees verder onder de foto)

Ondertussen betaalt Alexander al enkele maanden een dwangsom: 100 euro per maand dat het huis niet is gesloopt. "Maar daartegen teken ik verzet aan," zegt Alexander: "ik vind dit eigenlijk ongehoorde praktijken van de overheid."