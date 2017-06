Sproeien mag weer vanaf zaterdag, maar zuinig blijven

Dat meldt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Door de aanhoudende droogte was het sinds 22 juni verboden om drinkwater te gebruiken voor "niet-noodzakelijke" doeleinden, bijvoorbeeld om auto's te wassen, gazons te besproeien of zwembaden te vullen.

Ondertussen is het echter afgekoeld en is er op veel plaatsen al neerslag gevallen. De komende dagen wordt nog regen verwacht. De minister waarschuwt wel dat de waterpeilen na de lange periode van droogte nog altijd erg laag staan. Daarom is tijdens de hele zomer waakzaamheid geboden over de drinkwaterproductie, klinkt het. Schauvliege roept op om zuinig te blijven omspringen met drinkwater en zoveel mogelijk regenwater of andere alternatieven te gebruiken voor alle niet-noodzakelijke waterverbruik.