SSA Archery bouwt nieuw distributiecentrum op Plassendale III

Op termijn zorgt het bedrijf voor een bijkomende directe tewerkstelling van tien mensen. SSA Archery is in de voorbije zestig jaar geëvolueerd van een groothandel in sportartikelen tot een wereldspeler in de distributie van boogschietmateriaal en allerhande toebehoren. De goederen komen vanuit landen over de hele wereld en worden vanuit het distributiecentrum in Blankenberge opnieuw wereldwijd verdeeld. Maar die vestiging is te klein geworden. (Lees verder onder de foto)

Klanten beter bedienen

“Een nieuw distributiecentrum is een logische stap in onze groeistrategie," zegt Gerald Staelens van SSA Archery. "Zo willen we onze klanten nog beter en vlotter kunnen bedienen in de toekomst. Maar ook voor onze 35 werknemers willen we een aangename werkplaats creëren met de nodige moderne faciliteiten. Het logistieke gebouw zelf zal 6.000 m² groot zijn met 5,6 kilometer aan palletstellingen en 5.000 palletplaatsen, alsook 6 voorraadliften met meer dan 22.500 liftplaatsen.”

SSA Archery is vandaag actief in meer dan 65 landen. Het bedrijf focust vooral op boogschieten als Olympische sport: goed voor zo’n 28 miljoen euro omzet.