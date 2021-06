Staatssecretaris Mahdi bedankt asielzoekers in vaccinatiecentrum

Daar worden sinds een maand asielzoekers uit het opvangcentrum in Poelkapelle ingezet als vrijwilliger. Staatssecretaris Mahdi kwam hen persoonlijk bedanken. Op dit ogenblik worden er 12 asielzoekers ingeschakeld, op termijn zullen dat er 16 zijn. Zelf spuitjes zetten doen ze niet, ze helpen mee alles in goede banen leiden. De asielzoekers uit Poelkapelle zijn noodzakelijk, want het is heel druk en zeker overdag is het moeilijk om vrijwilligers te vinden. (Lees verder onder de foto)

"Leveren een bijdrage"

Staatssecretaris Sammy Mahdi: "De asielzoekers zijn blij dat ze een bijdrage mogen leveren. Er waren er die zeiden: ‘Ik heb al heel veel van België gekregen, en ik wil iets teruggeven.' Ik denk dat dat een belangrijke boodschap is, die we mee moeten kunnen verspreiden."