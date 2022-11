Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Nicole de Moor trekt naar de Raad Van State tegen het verbod op noodopvang van asielzoekers in Jabbeke. De burgemeester van Jabbeke heeft de opvang verboden omdat er een vermoeden is van PFAS-vervuiling op de site.

De staatssecretaris en Fedasil vechten dit verbod nu aan bij de Raad Van State. Een standaardprocedure in zulke gevallen, zegt haar kabinet want het is nog altijd de bedoeling om een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers te organiseren in de gebouwen waar vroeger de Civiele Bescherming zat. De zaak komt volgende week voor bij de Raad Van State. Wanneer de beslissing valt is moeilijk te voorspellen.

