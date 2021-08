Stad Brugge in beroep tegen vergunning voor windmolen

De stad gaf eerder al negatief advies over de locatie van de windturbine. Volgens de stad zou de windturbine te dicht bij een woonwijk komen.

Luminus diende eerder dit jaar een aanvraag in om een windturbine te bouwen op het terrein van CBR Brugge op de Lodewijk Coiseaukaai. De site ligt in havengebied, maar ligt ook dicht bij een woonwijk. "Windenergie is noodzakelijk, maar een turbine hoort op deze specifieke plek niet thuis. Het gewenste gebied is immers niet alleen agrarisch gebied, maar ook waardevol qua natuur. Het is ook parkgebied en is op zowat 350 meter gelegen van de woonwijk Kruisabele, wat problematisch is. Daarnaast kan er ook niet gegarandeerd worden dat deze zou worden uitgebaat zonder onaanvaardbare geluidshinder, lichthinder en slagschaduw voor de omwonenden", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V).

De Vlaamse regering volgde deze standpunten niet en gaf midden juli toch een omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 19 juli 2021 al om een raadsman aan te stellen om hoger beroep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de beslissing van de Vlaamse minister. Nu is beslist om dat niet enkel in naam van het college van burgemeester en schepenen te doen, maar ook in naam van de stad zelf.

