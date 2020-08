Stad Brugge breidt gebied Sint-Pietersplas uit

“We willen een laagdynamisch recreatiegebied realiseren dat rekening houdt met de kwaliteiten van het omgevend landschap”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Totale kostprijs bedraagt 880 duizend euro voor de hoeve met de 6,3 hectare.

De hoevegebouwen grenzen aan het domein van de Sint-Pietersplas. “De gebouwen liggen wel in gebied voor dag- en verblijfsrecreatie en komen dus in aanmerking voor een recreatieve invulling. We beogen dat deze gebouwen later kunnen bijdragen tot versterking van het recreatieve aspect van de Sint-Pietersplas”, aldus de Brugse schepen.

De landbouwgrond zelf ten noorden van de hoeve die deel uitmaakt van het goed leent zich er toe om een bos aan te planten of eventueel later te ruilen met een ander stuk grond. “

“Ik ben zeer tevreden met de drive van mijn schepenen, Brugge gaat vooruit en als burgemeester ben ik uiteraard tevreden met strategische aankopen die de toekomst van Brugge mooier maken en waar de Bruggeling zal kunnen genieten en sporten”. De stad kocht eerder ook site De Lijn en Veltempark en nu de Sint_Pietersplas als openbaar domein, zegt Burgemeester Defauw”