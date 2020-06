Stad Brugge heeft plan klaar voor uitbreiding terrassen

Burgemeester Dirk De fauw: “Als stadsbestuur willen we de horecazaken helpen waar we kunnen. De horeca is een sector die zwaar getroffen is door de verplichte sluiting naar aanleiding van de coronacrisis. Om de opgelegde federale maatregel van social distancing te kunnen handhaven hebben we een plan uitgewerkt om de terrassen groter te maken. Iedere uitbater van een horecazaak die al over een terrasvergunning beschikt kan een uitbreiding van zijn terras aanvragen, net zoals de uitbater van een horecazaak met een geldige exploitatievergunning (horecabestemming) die geen terrasvergunning heeft. Handelszaken zonder horecabestemming kunnen geen tijdelijke terrasvergunning aanvragen.”

“Wie een vergunning voor uitbreiding wil aanvragen, kan dit eenvoudig online doen via een aanvraagformulier op de website van Stad Brugge: www.brugge.be/tijdelijke_uitbreiding_terrasvergunning”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Bij de terrasuitbreiding wordt rekening gehouden met een aantal basisprincipes.

- De terrasuitbreiding wordt toegestaan vanaf 8 juni e.k. tot en met de laatste zondag van de kerstvakantie, voor deze uitbreiding wordt geen terrastaks aangerekend;

- Een terras kan maximaal verdubbelen in oppervlakte, het aantal tafels en stoelen blijft gelijk;

- Bij iedere uitbreiding moet er voldoende plaats overblijven voor de voetgangers en moet het verkeer nog veilig kunnen doorrijden;

- Er worden in de binnenstad geen terrasuitbreidingen toegestaan op parkeerplaatsen en laad- en loszones, niet alleen omwille van de verkeersveiligheid, maar ook om omwille van de nood aan voldoende beschikbare parkeerplaatsen voor de klanten van de lokale handelszaken in de binnenstad.

- Gevelterrassen kunnen hun oppervlakte enkel verdubbelen in de breedte, mits hiervoor een schriftelijke en ondertekende toelating is van de buren;

- Na sluiting van de zaak wordt het terrasmeubilair gestapeld tegen de gevel;

- De toegestane uitbreiding zal worden gemarkeerd op de grond om duidelijk te tonen tot hoe ver het tijdelijk terras mag komen;

- Een terrasvergunning voor uitbreiding is precair, wat betekent dat ze zonder enig verhaal vanwege de vergunninghouder steeds kan worden aangepast of ingetrokken om redenen van algemeen belang of indien omstandigheden daartoe noodzaken.

Er gelden ook een aantal richtlijnen per plein.

STATIONSPLEIN

Voor terrasuitbreiding moet hier een toelating gevraagd worden aan NMBS.

’T ZAND

De losse terraszone mag verdubbeld worden op het binnenplein. Er mogen geen tafels en stoelen geplaatst worden tussen de bomenrijen en rond de toegangen tot de parking want deze zone moet steeds vrij blijven voor de hulpdiensten. Let op: het binnenplein kan niet gebruikt worden tijdens de zaterdagmarkt.

VRIJDAGMARKT

Daar waar mogelijk kunnen de terrassen uitbreiden in de breedte, mits toestemming hiervoor van de buur. Uitbreiding in de diepte richting rijweg is eveneens mogelijk, maar dit kan niet tijdens de zaterdag- en de woensdagmarkt.

MARKT

Een verdubbeling van de losse terraszone is toegestaan richting rijweg.

BURG

De horecazaken op het plein kunnen uitbreiden in de diepte.

De horecazaken op het voetpad moeten uitbreiden in de breedte indien mogelijk. Indien niet mogelijk breiden ze uit op het plein onder de bomen.

VISMARKT

Terrassen in het verlengde van de Blinde Ezelstraat kunnen uitbreiden van 3m naar 4m diepte.

De terrassen aan de andere kant kunnen uitbreiden op het binnenplein van de Vismarkt maar niet tijdens evenementen.

PETER SLABBYNCKPLEIN

De terrassen kunnen uitbreiden mits de nodige afspraken met het Cultuurcentrum: cultuurcentrum@brugge.be.

KRAANPLEIN

Terrasuitbreidingen op het Kraanplein plaatsen wordt niet toegestaan. Uitbreiding is wel toegestaan in de breedte, mits toestemming van de buur, en in de Kraanlei.

JAN VAN EYCKPLEIN

Terrassen kant Spinolarei mogen uitbreiden op het plein tot aan het standbeeld. Terrassen kant Tolhuis mogen enkel uitbreiden in de breedte.

SIMON STEVINPLEIN

Terrasuitbreidingen kunnen als er horeca onderling akkoord is en een afgestemd voorstel indient.

EIERMARKT – HUIDENVETTERSPLEIN – SINT-JANSPLEIN – GUIDO GEZELLEPLEIN – PREDIKHERENREI – SINT-AMANDSSTRAAT – SINT-AMANDSPLEIN

Uitbreiding op deze locaties is niet toegestaan.

OUD SINT-JAN

Uitbreiding is toegestaan mits toelating van de concessiehouder en gunstig advies van de brandweer.

SMEDENSTRAAT

Uitbreiding in de diepte richting rijweg is toegestaan.

MUNTPLEIN

Uitbreiding kan in de diepte.

ZILVERPAND

Uitbreiding is mogelijk mits gunstig advies van de brandweer.

PLATSE SINT-ANDRIES

Uitbreiding wordt toegestaan op de tegenoverliggende parkeerplaatsen. De rijweg moet vrij blijven. De terrasuitbreiding moet afgebakend worden met bloembakken. Er komen een aantal kortparkeerplaatsen voor de bank en de post.

ZEEDIJK EN OMGEVING JACHTHAVEN

Uitbreiding in de breedte is toegestaan, mits goedkeuring van Dienst der Kust.