Stad Brugge pakt eenzaamheid aan

Twee à drie keer in de week krijgt Brugge meldingen van eenzaamheid. Dat blijkt uit de evaluatie van het eenzaamheidsplan, dat vijf jaar geleden opgestart is.

Vier Bruggelingen sterven aan een eenzame dood in 2017. Een actieplan was nodig, vond de stad. Sindsdien kan je terecht bij een meldpunt als je je zorgen maakt over een mogelijke vereenzaming van een buur, kennis of familielid. Vijf jaar later, blijkt dat dat meermaals per week gebeurt.

Met tal van projecten wil de stad het taboe verder doorbreken en deze ook vooral toespitsen op de Brugse jongeren. Zij waren tijdens corona ook soms eenzaam.

Projecten

Babbelbuddy

Babbelbuddy's nemen contact op met hun buddy's om te horen hoe het met hen gaat. Kunnen ze zich behelpen? Hebben ze nood aan een babbeltje over dagelijkse onderwerpen?

Aanmelden kan op babbelbuddy@ocmw-brugge.be

Verlicht je buurt

Vierkant Tegen Eenzaamheid is in het najaar ook het Vierkant voor Verbondenheid. Tijdens 'Verlicht je Buurt' bieden we gratis postkaarten aan. Op deze postkaarten kan je een hartverwarmende boodschap schrijven voor buren, vrienden of kennissen. Andere mogelijke ontvangers zijn een sociale vereniging of woonzorgcentrum in de buurt.

De langste stoel

Jaarlijks roept stad Brugge haar inwoners in mei/juni op om een stoel of tafel buiten te zetten en te klinken op de verbondenheid.

Eenzame uitvaart

Elke Bruggeling verdient een persoonlijk en waardevol afscheid. Er wordt gezorgd voor een gepersonaliseerde tekst op de begrafenis. Deze wordt voorgelezen door een vrijwilliger. Alle teksten worden verzameld op de site van Vierkant Tegen Eenzaamheid.

"Er wordt vaak gedacht dat het gaat om senioren die eenzaam zijn. Maar we hebben gemerkt - zeker door corona - dat ook bij jongeren vaak de eenzaamheid voorkomt. Bij nieuwkomers merken we ook dat het een hele aanpassing is om in Brugge toe te komen en hun weg te vinden. Dus eigenlijk nieuwe doelgroepen aanspreken en hen betrekken bij het maatschappelijk leven. Dat is zeker een van de doelstellingen", klinkt het bij Veerle Van Vynckt van OCMW Brugge.