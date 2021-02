De stad Brugge steunt verkeersclown Fieto, die elke ochtend kinderen helpt oversteken op de wijk Christus Koning. Die stopt er mee nadat een bestuurster is vrijgesproken die zijn instructies had genegeerd.

Clown Fieto was jaren een begrip aan de Leopold I-laan, in de buurt van basisschool Christus-Koning. Maar onlangs moest hij in de krant lezen dat de politierechter een bestuurster had vrijgesproken die zijn instructies had genegeerd. Verkeersclown Fieto besloot er meteen mee op te houden.

“Ik kan me niet uitspreken over deze specifieke zaak," zegt burgemeester Dirk De fauw. "Ik wens echter wel uitdrukkelijk mijn waardering voor Stefaan uit te spreken. Ik begrijp zijn teleurstelling, al hoop ik ook dat hij zich er niet door laat ontmoedigen en dat hij binnenkort weer als verkeersclown aan de slag gaat. Ikzelf en het voltallige stadsbestuur waarderen ten zeerste de inzet van Fieto."

Het Openbaar Ministerie gaat trouwens in beroep tegen de vrijspraak.