Stad Brugge wijst baasjes op een goede 'kattitude'

Die verplichting geldt al sinds 2018 maar nog veel katten zijn niet gesteriliseerd. Dat zorgt ervoor dat ze telkens nieuwe jongen krijgen, die dan vaak in het dierenasiel terechtkomen. En die zitten overvol. "Dit jaar wordt er geschat dat er 48.000 zwerfkatten bijkomen die dan in de asielen terecht komen. We merken inderdaad dat het stadsbestuur zijn best doet om de zwerfkatten te vangen, ze voorzien ook schuilhokjes voor de zwerfkatten. Maar zolang er baasjes zijn die niet voldoen aan de sterilisatieplicht, blijft het dweilen met de kraan open", licht Joris Bonne van dierenrechtenorganisatie Gaia toe.

Dierenasiel Het Blauwe Kruis in Brugge vangt momenteel 200 katjes op. Tijdens de piek van het kittenseizoen waren dat er 250. Te veel, al kunnen ze gelukkig een beroep doen op gastgezinnen. Daarom start ook de stad Brugge een campagne op. Elk jaar vangt Brugge zelf honderden zwerfkatten om die te laten steriliseren. Al begint het bij de eigenaars.

Mathijs Goderis, schepen van Dierenwelzijn Brugge: "Daarom lanceren we nu een nieuwe campagne waarmee we de mensen willen wijzen op drie belangrijke stappen om een goede 'kattitude' zoals wij het zeggen te handhaven. De eerste stap is uiteraard steriliseren of castreren, dat is wettelijk verplicht. De tweede stap wil ook zeggen chippen en registreren van de chip, zo kunnen we een verloren gelopen dier terugbrengen en belandt het niet in het asiel. En een derde stap, ook heel belangrijk: het schenken en verkopen van dieren is niet toegelaten als je niet erkend bent als wettelijk kweker."