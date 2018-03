Stad Brugge wordt mede-organisator Bloedprocessie

De stad Brugge zal de Heilig Bloedprocessie voortaan mee organiseren met de Confrérie van het Heilig bloed. Het stadsbestuur stapt mee in de vzw achter de religieuze optocht.

Zo moet het voortbestaan van de eeuwenoude traditie verzekerd worden en krijgt het Unesco-evenement meer financiële slagkracht.

William De Groote (Confrérie van het Heilig bloed): “Je moet ervan uitgaan dat de organisatie van de processie 200.000 euro kost. Dat is niet meer alleen te dragen door een confrérie. Wij hadden de steun nodig van de stad. De stad was al altijd betrokken en de processie is verbonden met de stad en de relikwie."

Dankzij de steun van de stad zullen de vele vrijwilligers professioneler omringd worden. Zo zal er een medewerkster van Brugge Plus zich inzetten voor het evenement. En de logistieke ondersteuning van de stad blijft.