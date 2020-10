Stad Brugge zet 'afstandsambtenaren' in

“We kiezen er uitdrukkelijk voor om op een positieve manier te sensibiliseren. Dat doen we met een ludieke actie. Op plaatsen waar het druk is en men de maatregelen al eens uit het oog kan verliezen, zoals op 't Zand, worden ‘afstandsambtenaren’ ingezet. Dit absurde duo loopt rond met een hoepel van 1,5 meter om de sociale afstand te checken," zegt schepen voor Preventie Mathijs Goderis. Maar het blijft niet bij ludieke acts. Er worden ook coronaboetes uitgeschreven, en die bedragen 250 euro.

"We gaan mensen die hardleers zijn dergelijke boetes opleggen. Als blijkt dat ondanks de goed gekende maatregelen, mensen niet correct handelen, zullen boetes opgelegd worden", aldus de Brugse politie. Om de burger te herinneren aan de maatregelen, worden er borden geplaatst die in een oogopslag tonen wat je met 250 euro kan kopen: "50 bakjes friet, 100 hamburgers of toch liever een boete van 250 euro? De keuze is aan u."