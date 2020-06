Stad Brugge zet alles in het werk om dode vis te verwijderen

Na de massale vissterfte in het kanaal Gent-Oostende en de zijtakken ervan door vervuiling, zet ook Stad Brugge alles in het werk om de dode vissen uit het water te verwijderen. Verspreid over de Brugse Ringvaart werd in totaal zo al 2.700 kilo dode vis uit het water gehaald.

In Brugge werken de verschillende stadsdiensten samen met de Vlaamse Overheid, Brandweer Zone 1 West-Vlaanderen en de Civiele Bescherming om zowel de waterkwaliteit voortdurend te controleren als dode vissen uit het water te halen. De massale vissterfte is een gevolg van een illegale dumping van een stof uit veevoeders ter hoogte van Beernem.

Zwemzone gevrijwaard

Uit analyses blijkt dat de waterkwaliteit in de Reien normaal is gebleven. Er is met andere woorden geen vervuild water in de Reien terechtgekomen. Dat is goed nieuws voor de zwemzone die dit weekend ter hoogte van de Coupure opent. De sluis tussen de haven en onder meer de zwemzone blijft voortdurend dicht.

Constante monitoring

De hulpdiensten blijven ter plaatse ter hoogte van de Coupurebrug. Daar worden de boten te water gelaten. De Coupure is sinds vrijdagavond een tijdje verkeersvrij om de werking van vrachtwagens en kraan vlot te laten verlopen.

"Door de constante monitoring van de situatie kunnen we de komende tijd nog bijsturen waar nodig. Ik dank alvast alle diensten die alles in het werk stellen om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen en de dode vissen uit het water halen”, klinkt het nog bij burgemeester Dirk De fauw.

