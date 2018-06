Stad en buurt gaan voor krachtgebied Krottegem

De wijk, tussen het station en het kanaal, ligt wat afgesneden van de stad en daardoor mist het soms wat aandacht. Daar moet nu verandering in komen met een plan waar veiligheid en ontwikkeling centraal staan. Burgemeester Kris Declercq: "Eigenlijk is het een krachtige wijk met veel initiatief. Samen met de bewoners maken we er een krachtgebied van om zowel op veiligheid in te zetten, met mooiere straatinfrastructuur en de heraanleg van wegen met groen, maar vooral om veel initiatieven de kans te geven in de toekomst".

Daarom is er nu de ‘buurtmaatschappij Krottegem’ met verenigingen en bewoners die zullen overleggen met de stad. De buurt is een vroegere arbeiderswijk met veel industriële panden die kunnen inspireren. Zoals een hippe kapperszaak in een vroegere industriële villa. Of een artisanale bakker met eethuis , ook al in een aardig pand. De buurmaatschappij Krottegem gaat de uitdaging aan.