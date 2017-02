Stad Harelbeke ontkent betrokkenheid PubliPart

Publipart is een holding die belegt. Ze heeft aandelen in netbeheerder Elia en Fluxys en de bank Dexia. Daarnaast belegt Publipart ook in vier aandelenfondsen, daarbij zitten onder andere bedrijven die in verband gebracht worden met chemische wapens of slavenarbeid. De steden Harelbeke en Diksmuide zijn aandeelhouder van Publilec, de intercommunale boven Publipart en zo stroomt er dus belastinggeld van die inwoners naar Publipart. De stad Harelbeke ontkent dat en meldt dat er twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur van Publilec zetelen. Zij waken over het pensioenfonds van de vroegere intercommunale WVEM, nu Infrax. De stad stelt dan ook dat er geen geld doorstroomt naar Publipart.

Twee West-Vlaamse bestuurders

Publipart heeft een bestuursraad van 17 personen die allemaal politieke banden hebben. De bestuursleden krijgen zitpenningen van 19.000 euro per jaar. Wat hun taak precies is, blijft onduidelijk. De holding heeft twee West-Vlaamse bestuurders: Ignace Dereeper die burgemeester is in Oudenburg en Eric Dekeyser, schepen van Diksmuide. Hij wil telefonisch niet reageren op het verhaal van Publipart. De schepen meldt dat er volgende week bestuursraad is van Publipart en er dan een persbericht zal volgen.