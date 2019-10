Stad Izegem zet in op verkeersveiligheid

13,3 miljoen euro of één derde van het totale investeringsbudget van 43 miljoen euro gaat naar de (her)aanleg en onderhoud van wegen met prioritaire aandacht voor de fietsers. Daarmee houdt de stad rekening met de resultaten van de burgerbevraging waaruit bleek dat de Izegemnaar het meest belang hecht aan verkeersveiligheid.

Belangrijke werken zijn de nieuwe aanleg van de Kachtemsestraat, Vijfwegenstraat en de herinrichting van de dorpskern van Emelgem. Verder gaat 1,3 miljoen euro naar het groenplan met meer groen op verschillende locaties zoals de Melkmarkt en de Korenmarkt.

Ook nieuwbouwprojecten

Een andere belangrijke investering is een nieuwe site pal in het centrum waar nu drukkerij Strobbe is. Dit wordt de nieuwe thuisbasis voor de kunstacademie Art'Iz, de bibliotheek en het stadsarchief. Bedoeling is dat het gebouw tijdens deze legislatuur klaar is. Begin volgend jaar kiest de stad de definitieve ontwerper.

Er komt ook een nieuwe evenementenhal. Zaal Iso wordt gesloopt. Het is nog niet duidelijk waar precies de nieuwe evenementenhal komt.