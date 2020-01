Stad Kortrijk pakt uit met tuincoach

Carl Vandenberghe is één van de 5 tuincoaches in Kortrijk. Dankzij zijn tips moet je tuin aangenamer worden om in te vertoeven, is er minder onderhoud nodig, en wordt de biodiversiteit versterkt. En dat is dan weer belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering. Bekijk de video hierboven.

Biodiversiteit

"We hebben een paar vaststellingen gedaan, dat de biodiversiteit in Vlaanderen en in Kortrijk erop achteruit gaat, dat de klimaatopwarming het hardst toeslaat in steden zoals Kortrijk. Er is hier heel veel verharding aanwezig," zegt Bert Herrewyn, schepen van Natuur en Biodiversiteit in Kortrijk. " Maar we hebben ook vastgesteld dat 12 procent van onze oppervlakte uit tuinen bestaat. Wetende dat het aandeel bos in Vlaanderen 11 procent bedraagt, is dat een gigantische oppervlakte waarmee we aan de slag kunnen gaan om meer natuur mogelijk te maken in de stad," aldus nog Herrewyn.

