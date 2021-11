Stad Menen annuleert alle stedelijke events tot 28 januari

De stad Menen annuleert alle stedelijke evenementen tot en met 28 januari. Ook de kerstmarkt in Lauwe op 11 december gaat niet door. Dat heeft de burgemeester van Menen, Eddy Lust, beslist. Een beslissing die genomen is door de te hoge coronacijfers.

De kerstmarkt in Lauwe is de grootste eendagskerstmarkt van de provincie, met zowat 150 standhouders en elk jaar duizenden bezoekers. Maar met de nieuwe maatregelen is die heel moeilijk te organiseren. De laatste editie was in 2019.

Alle stedelijke events geannuleerd tot 28 januari

De afgelasting van de kerstmarkt is niet de enige annulatie. Dat laat het stadsbestuur weten in een mededeling: "In de huidige context van de stijgende coronacijfers annuleert de Stad Menen alle eigen, stedelijke evenementen tot en met 28 januari 2022 (Kerst in Lauwe, Nieuwjaarsloop Menen…). Preventief vraagt de Stad Menen alle Covid Safe draaiboeken op bij de organisatoren van evenementen in openbare gebouwen en op het openbaar domein. Wij vragen alle andere organisatoren van evenementen uitdrukkelijk alle geldende maatregelen strikt na te leven. De ordediensten zullen hierop toezien."