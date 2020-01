Stad onderzoekt andere sportsites voor thuisbasis Cercle

Vanavond wordt het stadiondossier besproken op de gemeenteraad. De oppositiepartijen zijn tevreden dat Club op Jan Breydel blijft, maar vrezen dat de toekomst van stadsgenoot Cercle Brugge niet langs de Blankenbergse Steenweg ligt.

Zowel de stad als Club en Cercle zijn geen vragende partij om in één voetbaltempel te spelen. Even is onderzocht om ook een kleiner tweede stadion op Jan Breydel te bouwen, maar ook dat plan zit weer in de koelkast.

"Er zijn een aantal projectontwikkelaars die bereid zijn om het stadion te bouwen, ook het kleinere stadion voor Cercle. Aan alles hangt een prijskaartje. Cercle betaalt nu 270.000 euro per jaar om Jan Breydel te gebruiken," weet burgemeester Dirk De fauw.

Garanties van de stad

Cercle Brugge vraagt vooral garanties van de stad. Garanties dat groenzwart niet zonder stadion komt te zitten en dat ook de jeugdinfrastructuur ten allen tijde behouden blijft. Groenzwart wil een nieuwe voetbaltempel met 12.000 zitjes bouwen, maar is nog op zoek naar projectontwikkelaars die daarvoor 60 miljoen euro willen investeren. Groenzwart vindt twee stadions op Olympia een eventuele optie, maar wil nu toch vooral de Blankenbergse Steenweg onderzoeken.