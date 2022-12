Stad Oostende gaat 40.000 euro besparen dankzij nieuwe verlichting bib

De verlichting van de Oostendse bibliotheek is volledig vernieuwd. Dat levert Stad Oostende een besparing van meer dan 40.000 euro per jaar op

Van 1 augustus 2022 tot november 2022 werd de volledige verlichting van de bibliotheek vervangen door duurzame ledlampen. Aan de hand van een aantal scenario's wordt de nieuwe verlichting digitaal gestuurd waarbij medewerkers de lichtsterkte per ruimte afzonderlijk kunnen instellen. Dankzij de nieuwe sturing verhoogt het comfort voor de bezoeker.

Besparing op energie en onderhoud

De nieuwe verlichting zal een geraamde besparing op elektriciteit opleveren van 97.165 kWh per jaar. Dat is meteen goed voor zo’n 21 ton CO2-reductie en een jaarlijkse besparing van ruim 41.000 euro aan de huidige energieprijzen.

Uniek en ambitieus project zonder extra middelen

Deze werken kaderen in het ambitieuze Energiezorgplan II in samenwerking met Fluvius. Hierbij zijn 42 energetische ingrepen gepland in maar liefst 28 stadsgebouwen. Het doel van het plan is om met energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie het verbruik van de stad drastisch te verlagen. Alle werken vinden de volgende drie jaar plaats. Zo bouwt Stad Oostende mee aan een klimaatneutrale toekomst zoals beschreven in het klimaatplan 'Leefbaar Oostende'.​ ​

Steun vanuit de Provincie West-Vlaanderen

Het plaatsen van de nieuwe, duurzame verlichting in de bibliotheek is een investering van 462.623 euro. Hiervoor kan Stad Oostende rekenen op een subsidie van provincie West-Vlaanderen van 100.000 euro.