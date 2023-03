Stad Oostende investeert 30.000 euro in taalkansen bij kleuters

In Oostende krijgen GO! Basisschool Kroonlaan en de Vrije Basisschool Sint-Andreas Schapenstraat 30.000 euro om vernieuwende onderwijsprojecten uit te werken voor hun project 'Samen aan de Start'. Samen willen ze grotere leerkansen op vlak van taal bij kinderen.

Sinds 2021 maakt Oostende geld vrij om te investeren in projecten die het onderwijs verbeteren. Dat gebeurt in het kader van het diversiteitsprogramma 'Iedereen Mee'. Scholen, verenigingen en organisaties kunnen daarvoor een voorstel indienen.

Samenwerking

De stad zet naast vernieuwing in het onderwijs ook sterk in op samenwerking. In 2022 dienden GO! Basisschool Kroonlaan en de Vrije Basisschool Sint-Andreas Schapenstraat voor het eerst een samenwerkingsproject in. Beide basisscholen willen met hun project 'Samen aan de Start' het kleuteronderwijs versterken.

Met het project zetten de scholen in op uitwisseling in de klas waarbij de thuistaal een plaats krijgt. Na de taalactiviteit krijgen ouders dan weer de kans om ervaringen uit te wisselen en wordt het contact tussen ouders en school versoepeld. Op die manier verhogen de leerkansen bij peuters en eerste kleuters als ze Nederlands leren.

Onthaalmoment

De basisscholen organiseren ook wekelijks onthaalmomenten voor zowel kinderen als ouders. Daarnaast ontmoeten de ouders elkaar maandelijks tijdens groepsmomenten om kennis te maken met de partners in de wijk en hun aanbod.