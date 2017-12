Stad Oostende: 'Klap in gezicht KVO'

Dat zeggen burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) en schepen van Sport Arne Deblauwe (sp.a) woensdag in een gemeenschappelijk bericht. De kuststad wil zo snel mogelijk duidelijkheid.



"Marc Coucke heeft KV Oostende terug op de kaart gezet, heeft heel wat in de club en bij de supporters teweeggebracht. Hij zorgde voor een positieve vibe rond het Oostendse voetbal", opent Oostende nog positief. "Maar wat er nu gebeurt, is toch wel een klap in het gezicht van de trouwe supporters, de medewerkers en vrijwilligers die hun hart en ziel in deze voetbalploeg leggen."