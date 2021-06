Stad Oostende roept -30-jarigen op voor QVAX-reservelijst

Via het platform QVAX kunnen Vlamingen zich online inschrijven op een elektronische reservelijst voor vaccinatie in een vaccinatiecentrum in de buurt. Als er snel vaccinatieplaatsen vrijkomen, zal het centrum automatisch de mensen met de hoogste prioriteit oproepen via sms en e-mail.

Als een gewone uitnodiging toekomt op het thuisadres, worden mensen die zich hebben ingeschreven op de reservelijst automatisch verwijderd. De afgelopen weken werden veel 30-plussers al uitgenodigd voor vaccinatie. Oostende vindt het dus belangrijk dat personen jonger dan 30 jaar zich zo snel mogelijk inschrijven.