Stad Oostende voert groot parkeeronderzoek uit

Er zullen meerdere parkeertellingen plaatsvinden op verschillende plaatsen en tijdstippen doorheen het jaar. Eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Mobiliteit: “Parkeren is al sinds jaar en dag een heikel punt in onze stad. Daar willen we nu komaf mee maken door goed onderbouwde beslissingen te nemen waarmee we een goed antwoord willen bieden op de noden van de Oostendenaars, wie in Oostende komt werken, tweedeverblijvers en toeristen die in onze stad komen genieten. Daarom brengen we nu het volledige plaatje in kaart, iets wat in het verleden trouwens nooit is gebeurd. Zo krijgen we een goed zicht hebben op wie waar parkeert, waar de noden het hoogst zijn voor kort- en langparkeren, en hoe we daar het beste op kunnen inspelen met echte oplossingen.”

De parkeertellingen worden dit jaar en volgend jaar uitgevoerd. Daarbij worden extra piekparkeertellingen georganiseerd tijdens vakantiedagen en andere dagen met een uitzonderlijke drukte.