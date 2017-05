De stad Brugge maant 17 eigenaars van leegstaande panden in Zeebrugge aan om iets te doen met hun pand. In de 17 woningen schuilen vaak mensen zonder papieren.

De stad heeft al verschillende woningen waar transitmigranten overnachten laten dichttimmeren en zelfs laten dicht metselen. Vaak zijn de woningen ook helemaal niet veilig. 17 eigenaars die hun huis laten verkommeren krijgen eerstdaags een brief in de bus. Ze worden aan gemaand om het probleem aan te pakken. De leegstandtaks in Brugge bedraagt 1.500 euro per jaar en kan snel oplopen als de woning lang leegstaat.