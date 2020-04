Staden deelt (nu al) gratis mondmaskers uit

Gemaakt in gevangenis

De mondmaskers werden in de gevangenis van Brugge gemaakt en in dozen van 50 stuks aan de gemeente geleverd. ACDC, het administriatief centrum en dienstencentrum van de gemeente is omgebouwd tot een logistiek centrum voor de verdeling. Het is een hele klus om alles georganiseerd te krijgen. Verschillende medewerkers van de gemeente zijn er al de hele week mee bezig. Gelukkig kunnen ze rekenen op de steun van heel wat vrijwilligers. Er meldden zich 160 vrijwilligers aan, 130 helpen mee om enveloppes te vullen en ze rond te delen.