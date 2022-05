Staden dient bezwaar in tegen stikstofakkoord

Niet alleen de landbouwers dienen bezwaar in, ook gemeente Staden is het niet eens met het stikstofakkoord.

De gemeente begrijpt dat er een impact is van het stikstofprobleem op mens en natuur. Maar het voorlopig akkoord treft heel wat landbouwers, terwijl Staden ook andere oorzaken ziet voor het probleem, zoals de industrie. Daarom stelt het gemeentebestuur op de gemeenteraad voor om een bezwaarschrift in te dienen tijdens het openbaar onderzoek. Francesco Vanderjeugd, burgemeester Staden: De gemeente en de landbouwers ontkennen het probleem niet. Men weet dat er inspanningen moeten geleverd worden. Dat doet men ook. Maar op vandaag vraagt men toch heel veel inspanningen. Te veel. Wat een enorme impact is voor onze land- en tuinbouwers.”

De burgemeester hoopt dat er geluisterd wordt naar het signaal van een landelijke gemeente. "Het is als gemeente belangrijk om een signaal te stellen naar de Vlaamse Overheid. Zeker ook om te tonen dat we in Vlaanderen niet aan gold plating moeten doen. Dat wil zeggen dat we meer doen dan andere Europese landen. Dat heeft een impact, op de economie, maar ook op voedselzekerheid en bevoorradingszekerheid."

Bekijk ook: