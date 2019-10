Staden investeert vooral in wegen en jeugd- en sportaccomodatie

De oorspronkelijke plannen zijn na die inbreng ook aangepast. De komende jaren wordt 11 miljoen geïnvesteerd. Bijna de helft gaat naar wegenwerken, zoals in de Houthulststraat. Pijnpunt blijft wel het zwaar verkeer doorheen de dorpskern van Staden. Burgemeester Francesco Vanderjeugd: "We gaan het mobiliteitsplan herzien, zowel naar parkeren, fietsen en zwaar doorgaand verkeer toe. We hebben een blauwe minister Lydia Peeters. Daar gaan we het aandachtspunt opnieuw aankaarten."

Jeugd en sport

Maar er gaan ook veel centen naar nieuwe of vernieuwde accommodatie voor jeugd en sport. Ontmoetingszaal Zonneheem in Oostnieuwkerke bijvoorbeeld is dringend aan renovatie toe. Gwendolyn Vandermeersch, schepen Vrije Tijd: "Er is 2,7 miljoen euro voorzien. We gaan daar ook Jeugdhuis Dolce Vita in integreren. En ook voetbalclub SK Staden komt aan de beurt met 200.000 euro voor nieuwe lokalen."