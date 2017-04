Staden kiest voor AC/DC, maar niet iedereen fan

Staden is in de ban van AC/DC. Niet de legendarische Australische hardrockband, maar het is de naam van het nieuwe Stadense gemeentehuis, waaraan ze momenteel druk bouwen en dat eind volgend jaar klaar moet zijn.

AC/DC staat in Staden voor Administratief Centrum / Dienstencentrum. De burgemeester is zeer te spreken over de nieuwe naam, de oppositie is dat net iets minder. Oppositieraadslid Marc Van Ysacker: "Ik vind dat het gemeentebestuur een beetje Thunderstruck is om dergelijke naam te kiezen. Vrij vertaald heeft het dus een slag van de molen gekregen. Wij vinden dat het bestuur ons op de Highway to hell leidt."

De nieuwe naam komt er na een bevraging van de inwoners van Staden. Maar voor sommigen mocht het toch wat Vlaamser. Burgemeester Francesco Vanderjeugd zelf roept iedereen op om het op zijn Engels uit te spreken. "Het ligt gewoon goed in de mond."