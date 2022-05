Staden wil doorgaand vrachtverkeer in centrum verbieden

Het plan is nu om het vrachtverkeer op de N36 in het centrum te verbieden. Maar daardoor zullen ook lokale ondernemers en landbouwers minstens 10 kilometer moeten omrijden om aan de andere kant van de gemeente te geraken. Dat zien ze niet zitten en daarom stellen ze een alternatief voor. Dries Decadt, plantkwekerij Decadt – Verhelst: “Er zal waarschijnlijk een combinatie van oplossingen nodig zijn. Maar één van de voorstellen is om met slimme camera’s in een groter gebied de lokale transporten toe te laten waardoor handel op een normale manier kan verlopen. Want 10 kilometer omrijden, dat kost geld en energie, en ecologisch is het ook niet verantwoord.”

Begin volgende maand is er nog overleg met het gemeentebestuur over het plan dat nu op tafel ligt.