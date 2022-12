Stadhuis Oostende aangesloten op warmtenet

Het stadhuis van Oostende aangesloten op het warmtenet. Hiermee is stad Oostende de eerste in Vlaanderen die het stadhuis verwarmt met restwarmte. Een goedkoper, lokaal en duurzaam alternatief voor gas.

De bestaande verwarmingsinstallatie van het stadhuis is sinds 19 december gekoppeld aan het Warmtenet Oostende. Deze warmte is afkomstig van restwarmte van de lokale afvalcentrale IVOO (Intergemeentelijke Vereniging voor het Afvalbeheer Van Oostende en Ommeland). De restwarmte die vroeger verloren ging, wordt nu gebruikt om water in het warmtenet te verwarmen. Warmtenet Oostende is een project van burgercoöperatie Beauvent. Sinds 2019 levert Warmtenet Oostende duurzame restwarmte aan bedrijven, publieke gebouwen en collectieve woningen.

"We zijn natuurlijk fier dat we eindelijk en als eerste Vlaamse stadhuis overschakelen op duurzame warmte. Onze partner Beauvent heeft met het warmtenet zeker en vast gepionierd en we zijn verheugd dat we als stad dergelijke baanbrekende projecten kunnen faciliteren. Alleen maar winnaars hier. Niet in het minst klimaat en milieu," zegt schepen van Mens & Milieu Silke Beirens.

Door voor de verwarming van het stadhuis af te stappen van fossiele brandstoffen, realiseert de Stad een CO2-reductie van 95% (geraamd op een reductie van zo’n 291 ton). Zo zet de Stad een grote stap vooruit richting een klimaatneutrale toekomst zoals vooropgesteld in het klimaatplan 'Leefbaar Oostende'.