Stadionverbod voor oplichter Club Brugge

Hij gaf zich uit als een medewerker van de voetbalbond en kon op die manier gratis tickets op de kop tikken. De zaak kwam aan het licht toen iemand van de ticketverkoop aan de echte medewerker had gevraagd of hij de kaartjes had ontvangen. In totaal troggelde de beklaagde 58 tickets af, ter waarde van minstens 3.500 euro. Met zijn familie keek hij gratis naar 13 wedstrijden tegen onder andere Anderlecht, Standard, Zulte-Waregem en Panathinaikos. De verdediging wierp op dat de vader van de beklaagde door zijn jarenlange carrière als scheidsrechter sowieso recht had op gratis tickets. "Hij speelde open kaart en ging er vanuit dat ze wisten wie hij echt was", aldus meester Vandeputte, die de vrijspraak vroeg.

Schadevergoeding

Meester Walter Van Steenbrugge pleitte dat Club Brugge wel degelijk het slachtoffer werd van oplichting. "Deze zaak is zo klaar als pompwater. Hij heeft zich via een vals e-mailadres uitgegeven voor iemand met een kaderfunctie bij de voetbalbond. En dan beweert die man nog een Club Brugge-supporter te zijn." Club Brugge kreeg een schadevergoeding van 3.500 euro toegewezen.