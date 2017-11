Stadsbestuur ontkent onteigeningen nieuwe zeesluis

De Zeebruggenaars zitten niet te wachten op de nieuwe zeesluis. Daar is al meer dan 20 jaar sprake van en weinigen geloven dan ook dat die er snel zal komen. Maar mochten de plannen effectief doorgaan, dan zijn er toch zorgen rond de leefbaarheid van Zeebrugge. Dat er onteigeningen zouden zijn om plaats te maken voor de werken, ontkent schepen Franky Demon (CD&V) met klem.

De Visartsluis zou een pak breder worden en er zou ook een tunnel komen, die moet de druk van het verkeer zien te nemen. Het doorgaand autoverkeer en het openbaar vervoer zou dan over de sluis rijden. Zwaar vrachtverkeer en wie niet in Zeebrugge moet zijn, moet de tunnel onder de zeesluis nemen.

De andere alternatieven zouden een te grote impact op de gemeenschap hebben of simpelweg veel te duur zijn, zoals het verbindingsdok. Toch is het die laatste die de voorkeur krijgt van het stadsbestuur in Brugge.