Stadsbestuur zegt nee tegen twee windmolens in Poperinge

Dat advies is een opluchting voor mensen uit de buurt. Die zijn tegen de komst van de windmolens omdat ze vrezen voor overlast en gezondheidsproblemen. De stad geeft nu een ongunstig advies en schuift drie belangrijke redenen naar voor. Volgens het bestuur hebben de initiatiefnemers van de windmolens een onduidelijk dossier ingediend. Daarnaast is het van mening dat de impact van de windmolen op de omgeving niet voldoende onderzocht is en dat er ook niet genoeg gepeild is naar het draagvlak voor de windmolens. De twee windturbines zouden om en bij de 200 meter hoog worden en zouden elk 3,6 megawatt elektriciteit produceren.

